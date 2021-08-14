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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yangın söndürme uçağı düştü! Ekipler sevk edildi - Habeler
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Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 5 Rus ve 3 Türk personelden kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi" denildi

SON DAKİKA: Yangın söndürme uçağı düştü! Ekipler sevk edildi - Habeler
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

8 KİŞİLİK EKİP BULUNUYORDU

Rusya'dan kiralanan uçakta ise 5 Rus ve 3 Türk personel olduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 5 Rus ve 3 Türk personelden kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi" denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntüde ise uçağın düşme anları vatandaş kamerasına yansıdı.

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