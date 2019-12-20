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HaberlerGündemSON DAKİKA KAHREDEN OLAY! Terkos Gölü’nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! - Haberler

Terkos Gölü’nde kayıp 2 kişi aranıyor!

Son dakika... İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu dün gece kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Yapılan aramalar sonunda kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

gölde kayboldular
İHA

İstanbul'da dün akşam saat 22.00 sıralarında, Çatalca Ormanlı Mahallesi mevkiinde balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu.

Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı tarafından bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmalarına başlanmıştı.

ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre gece itfaiye ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı sualtı ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bir süre ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı.

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