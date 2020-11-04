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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA KAHREDEN VEDA: Küçük Ayda'nın annesine acı veda - Haberler
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Son dakika haberler... Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'i vuran depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, mucizenin adı oldu. Ancak faciada minik Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin hayatını kaybetti. Anne Gezgin'in cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Ayda'nın abisi Atakan Gezgin'in annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" demesi yürekleri dağladı

SON DAKİKA KAHREDEN VEDA: Küçük Ayda'nın annesine acı veda - Haberler
Küçük Ayda'nın annesine acı veda
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AA

Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

AA'da yer alan habere göre, cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

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