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Son dakika kan donduran dehşet... Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp sakladı! Dehşet evi! - Haberler

DHA

İstanbul'da, İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) dün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

DERİN DONDURUCUDA SAKLADI

DHA'da yer alan habere göre bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi.

CESETLERİ PARÇALAYIP POŞETLEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.