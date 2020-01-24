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HaberlerGündemSON DAKİKA KAN DONDURAN OLAY! Dini nikahlı karısını av tüfeğiyle öldürdü!

Şerife 26 yaşındaydı! Dini nikahlı karısını av tüfeğiyle öldürdü!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Nuri E., dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Şerife Beceren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, verdiği ifadede sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti

kadın cinayeti
İHA

Çanakkale'de, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta, evli ve 2 çocuk babası Nuri E. (32),iddiaya göre dini nikahlı olan 2. eşi Şerife Beceren'in (26) ilçe merkezindeki evine geldi ve av tüfeğiyle genç kadını vurdu. Yaşanan olay sonrası sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULUP BAYILDI

İHA'da yer alan habere göre ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beceren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise yaşanan olay sebebiyle gözyaşlarına boğularak baygınlık geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri E.'ye doktorlar müdahale etti.

KAZAYLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, verdiği ifadede sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Hayatını kaybeden Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde araştırmalar yaptı.

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