Türkiye'nin son bir aydır adeta akciğerleri cayır cayır yanıyor. İstanbul'dan Tokat'a, Sivas'tan İzmir'e orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçen hafta İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 4 ilçeye sıçrayan yangın 50 saati bulurken, HABERTÜRK, Türkiye'de son bir yılda yaşanan orman yangınlarını mercek altına aldı.
BİR AYLIK YANGIN BİLANÇOSU
|İL
|İLÇE
|KÖY
|TARİH
|SAAT
|DURUM
|Artvin
|Ardanuç
|Konaklı
|20.08.2019
|11:00
|Devam Ediyor
|Antalya
|Akseki
|Güzelyalı
|20.08.2019
|03:30
|Devam Ediyor
|Mersin
|Anamur
|Güneybahşiş
|20.08.2019
|12:45
|Kontrol Altında
|Manisa
|Soma
|karacakaş
|20.08.2019
|00:40
|Kontrol Altında
|İzmir
|Buca
|19.08.2019
|18:02
|Kontrol Altında
|Aydın
|Bozdoğan
|ÖRMEPINAR
|19.08.2019
|17:15
|Kontrol Altında
|Denizli
|Pamukkale
|GÖKÇE ÖREN YARANKÜPÜ
|19.08.2019
|16:25
|Kontrol Altında
|Antalya
|Aksu
|Fettahlı
|19.08.2019
|15:05
|Kontrol Altında
|Antalya
|Manavgat
|Güzelyalı
|19.08.2019
|06:55
|Kontrol Altında
|Hatay
|Antakya
|KARLISU
|18.08.2019
|17:50
|Devam Ediyor
|Muğla
|Milas
|GÖKPINAR
|18.08.2019
|15:25
|Devam Ediyor
|Antalya
|Aksu
|Fettahlı
|18.08.2019
|14:07
|Devam Ediyor
|İzmir
|Urla
|yağcılar
|18.08.2019
|13:45
|Devam Ediyor
|İzmir
|Karabağlar
|tırazlı
|18.08.2019
|12:42
|Devam Ediyor
|Muğla
|Milas
|KAYABAŞI
|18.08.2019
|11:15
|Devam Ediyor
|Hatay
|İskenderun
|NERGİZLİK
|18.08.2019
|22:55
|Kontrol Altında
|Aydın
|Bozdoğan
|KARAAHMETLER
|18.08.2019
|17:15
|Kontrol Altında
|İzmir
|Bornova
|sarnıç
|18.08.2019
|11:14
|Kontrol Altında
|Balıkesir
|İvrindi
|GÖKÇEYAZI
|18.08.2019
|19:49
|Söndürüldü
|İzmir
|Menderes
|gümüldür
|18.08.2019
|17:10
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Bayramiç
|ÇAVUŞLU
|18.08.2019
|16:42
|Söndürüldü
|Manisa
|Selendi
|TAVAK
|18.08.2019
|16:40
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Edremit
|Kalabak
|18.08.2019
|16:30
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Kepsut
|Gökköy
|18.08.2019
|15:30
|Söndürüldü
|Diyarbakır
|Lice
|kelvan
|18.08.2019
|14:00
|Söndürüldü
|İstanbul
|Çatalca
|Binkılıç
|18.08.2019
|13:28
|Söndürüldü
|Erzurum
|Oltu
|TOPRAKKALE
|18.08.2019
|13:11
|Söndürüldü
|Osmaniye
|Düziçi
|Selverler
|18.08.2019
|11:00
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Edremit
|Kavlaklar
|17.08.2019
|16:50
|Kontrol Altında
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|KAPIKAYA
|17.08.2019
|15:26
|Kontrol Altında
|Manisa
|Akhisar
|tütenli
|17.08.2019
|23:05
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Ayvacık
|ÇINARPINAR
|17.08.2019
|15:15
|Söndürüldü
|Artvin
|Yusufeli
|Bakırtepe
|17.08.2019
|14:15
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Ayvacık
|AYVACIK
|17.08.2019
|13:40
|Söndürüldü
|Ankara
|Polatlı
|Basri
|17.08.2019
|13:25
|Söndürüldü
|Osmaniye
|Bahçe
|Burgaçlı
|17.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Yenice
|BALLIÇAY
|17.08.2019
|12:48
|Söndürüldü
|Antalya
|Kumluca
|Beşikci
|17.08.2019
|11:51
|Söndürüldü
|Mersin
|Bozyazı
|ÇİRKİN
|17.08.2019
|02:38
|Söndürüldü
|Muğla
|Seydikemer
|KARADERE
|16.08.2019
|17:30
|Kontrol Altında
|Muğla
|Milas
|Çallı
|16.08.2019
|15:12
|Kontrol Altında
|Muğla
|Seydikemer
|Bayır
|16.08.2019
|12:40
|Kontrol Altında
|Erzincan
|Tercan
|Büyükyayla
|16.08.2019
|19:43
|Söndürüldü
|Diyarbakır
|Lice
|Karahasan
|16.08.2019
|19:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Serik
|Töngüşlü
|16.08.2019
|17:10
|Söndürüldü
|Afyonkarahisar
|İscehisar
|KOZLUCA
|16.08.2019
|14:30
|Söndürüldü
|Erzincan
|Üzümlü
|Bulanık
|16.08.2019
|11:30
|Söndürüldü
|Diyarbakır
|Çınar
|Köksalan
|16.08.2019
|10:20
|Söndürüldü
|Manisa
|Akhisar
|fırınlı
|15.08.2019
|17:20
|Söndürüldü
|İzmir
|Bornova
|pınarbası
|15.08.2019
|17:05
|Söndürüldü
|Adıyaman
|Gölbaşı
|15.08.2019
|16:15
|Söndürüldü
|Artvin
|Merkez
|Aşağımaden
|15.08.2019
|15:00
|Söndürüldü
|Tokat
|Merkez
|BATMANTAŞ
|15.08.2019
|14:30
|Söndürüldü
|İzmir
|Buca
|15.08.2019
|14:10
|Söndürüldü
|Bayburt
|Merkez
|Karşıgeçit
|15.08.2019
|14:00
|Söndürüldü
|Muş
|Merkez
|GÜDÜMLÜ
|15.08.2019
|13:40
|Söndürüldü
|Artvin
|Ardanuç
|Gümüşhane
|15.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Samsun
|Bafra
|Bengü
|15.08.2019
|12:55
|Söndürüldü
|Kırıkkale
|Merkez
|Ahıllı
|15.08.2019
|12:43
|Söndürüldü
|Kahramanmaraş
|Andırın
|AYŞEPINARI
|15.08.2019
|12:00
|Söndürüldü
|Kastamonu
|Taşköprü
|Yeniler
|15.08.2019
|11:40
|Söndürüldü
|Burdur
|Bucak
|kızıllı
|15.08.2019
|08:05
|Söndürüldü
|Kahramanmaraş
|Afşin
|AĞCAŞAR
|14.08.2019
|12:45
|Devam Ediyor
|Sivas
|Yıldızeli
|Çobansaray
|14.08.2019
|15:30
|Kontrol Altında
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|KAPIKAYA
|14.08.2019
|02:30
|Kontrol Altında
|Muğla
|Köyceğiz
|Otmanlar
|14.08.2019
|23:58
|Söndürüldü
|Muğla
|Köyceğiz
|Otmanlar
|14.08.2019
|23:55
|Söndürüldü
|Manisa
|Akhisar
|Arabacıbozköy
|14.08.2019
|23:00
|Söndürüldü
|Ankara
|Altındağ
|14.08.2019
|22:20
|Söndürüldü
|Osmaniye
|Düziçi
|yeşilyurt
|14.08.2019
|21:00
|Söndürüldü
|Muğla
|Köyceğiz
|Otmanlar
|14.08.2019
|20:55
|Söndürüldü
|Isparta
|Sütçüler
|Çukurca
|14.08.2019
|20:30
|Söndürüldü
|Muğla
|Köyceğiz
|Otmanlar
|14.08.2019
|20:25
|Söndürüldü
|Kastamonu
|Taşköprü
|Kayadibi
|14.08.2019
|19:10
|Söndürüldü
|Ankara
|Haymana
|14.08.2019
|18:15
|Söndürüldü
|Adana
|Saimbeyli
|yeniköy
|14.08.2019
|18:05
|Söndürüldü
|İzmir
|Seferihisar
|ömür
|14.08.2019
|16:50
|Söndürüldü
|Tokat
|Merkez
|Batmantaş-Arapören
|14.08.2019
|16:15
|Söndürüldü
|Muğla
|Milas
|Demirciler
|14.08.2019
|15:35
|Söndürüldü
|Bursa
|Osmangazi
|Büyükdeliller
|14.08.2019
|14:30
|Söndürüldü
|Edirne
|Keşan
|SULTANİÇE
|14.08.2019
|14:00
|Söndürüldü
|Tokat
|Merkez
|Günçalı
|14.08.2019
|13:50
|Söndürüldü
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Pirinççi
|14.08.2019
|13:32
|Söndürüldü
|Malatya
|Pütürge
|Tekederesi
|14.08.2019
|12:45
|Söndürüldü
|Diyarbakır
|Çüngüş
|Kaynak
|14.08.2019
|12:15
|Söndürüldü
|İstanbul
|Kartal
|Veysel Karani
|14.08.2019
|12:08
|Söndürüldü
|Bilecik
|Bozüyük
|Ketenlik Köy
|14.08.2019
|11:55
|Söndürüldü
|Erzincan
|Merkez
|Baltaşıköyü
|14.08.2019
|10:15
|Söndürüldü
|İstanbul
|Arnavutköy
|HACIMAŞLI
|14.08.2019
|09:25
|Söndürüldü
|Malatya
|Arapgir
|Eğnir
|14.08.2019
|08:30
|Söndürüldü
|Bursa
|Kestel
|ÜMİTALAN
|14.08.2019
|06:00
|Söndürüldü
|İzmir
|Bayındır
|balcılar
|13.08.2019
|14:50
|Kontrol Altında
|Yozgat
|Çayıralan
|Avşaralanı
|13.08.2019
|14:30
|Kontrol Altında
|Muğla
|Fethiye
|Ölüdeniz
|13.08.2019
|19:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Döşemealtı
|Yukarıkaraman
|13.08.2019
|19:20
|Söndürüldü
|İstanbul
|Arnavutköy
|İmrahor
|13.08.2019
|19:20
|Söndürüldü
|Hatay
|Erzin
|Küllü Köyü
|13.08.2019
|19:07
|Söndürüldü
|Manisa
|Kula
|şıhlı
|13.08.2019
|18:41
|Söndürüldü
|Muğla
|Fethiye
|Ölüdeniz
|13.08.2019
|17:40
|Söndürüldü
|Bursa
|Merkez
|karahıdır
|13.08.2019
|17:30
|Söndürüldü
|İstanbul
|Kartal
|Velibaba
|13.08.2019
|17:18
|Söndürüldü
|Muğla
|Menteşe
|Düğerek
|13.08.2019
|16:53
|Söndürüldü
|İstanbul
|Arnavutköy
|Bolluca
|13.08.2019
|16:00
|Söndürüldü
|Kırşehir
|Kaman
|13.08.2019
|16:00
|Söndürüldü
|Eskişehir
|Seyitgazi
|YAPILDAK
|13.08.2019
|15:30
|Söndürüldü
|Muğla
|Fethiye
|Ölüdeniz
|13.08.2019
|15:05
|Söndürüldü
|Antalya
|Manavgat
|uzunkale
|13.08.2019
|13:03
|Söndürüldü
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Söğütderesi
|13.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Bolu
|Merkez
|Pelitçik
|13.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Adana
|Saimbeyli
|Halilbeyli
|13.08.2019
|08:45
|Söndürüldü
|Elazığ
|Sivrice
|Güney
|13.08.2019
|06:55
|Söndürüldü
|Kütahya
|Tavşanlı
|EĞRİÖZ KÖYÜ
|12.08.2019
|17:05
|Kontrol Altında
|Sivas
|Şarkışla
|Sivrialan
|12.08.2019
|15:00
|Kontrol Altında
|Kırklareli
|Demirköy
|AVCILAR
|12.08.2019
|19:30
|Söndürüldü
|Kilis
|Merkez
|KAYABAŞI
|12.08.2019
|19:00
|Söndürüldü
|İstanbul
|Maltepe
|FINDIKLI
|12.08.2019
|18:50
|Söndürüldü
|Kütahya
|Merkez
|FINDIKKÖY
|12.08.2019
|18:30
|Söndürüldü
|Sakarya
|Geyve
|KORU
|12.08.2019
|18:00
|Söndürüldü
|Antalya
|Kaş
|Karadağ
|12.08.2019
|17:30
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Biga
|SARIKAYA
|12.08.2019
|16:40
|Söndürüldü
|Bolu
|Mudurnu
|12.08.2019
|16:00
|Söndürüldü
|Kocaeli
|Gebze
|pelitli
|12.08.2019
|15:35
|Söndürüldü
|Erzincan
|Tercan
|Çataksu
|12.08.2019
|15:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Akseki
|Yarpuz
|12.08.2019
|14:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Akseki
|YARPUZ
|12.08.2019
|14:30
|Söndürüldü
|Konya
|Seydişehir
|boyalı
|12.08.2019
|14:23
|Söndürüldü
|İstanbul
|Adalar
|Burgaz
|12.08.2019
|14:10
|Söndürüldü
|Muğla
|Seydikemer
|KARADERE
|12.08.2019
|13:45
|Söndürüldü
|İzmir
|Bayraklı
|sancaklı
|12.08.2019
|13:20
|Söndürüldü
|İzmir
|Buca
|sarnıç
|12.08.2019
|13:15
|Söndürüldü
|Burdur
|Gölhisar
|İBECİK
|12.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Burdur
|Gölhisar
|İbecik
|12.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Dursunbey
|Alaçam
|12.08.2019
|12:55
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Marmara
|ÇINARLI
|12.08.2019
|12:50
|Söndürüldü
|İstanbul
|Kartal
|AYDOS
|12.08.2019
|12:44
|Söndürüldü
|Elazığ
|Palu
|Umutkaya
|12.08.2019
|09:25
|Söndürüldü
|Antalya
|Manavgat
|Yaylaalan
|12.08.2019
|07:05
|Söndürüldü
|Antalya
|Manavgat
|Sorgun
|11.08.2019
|12:45
|Kontrol Altında
|İzmir
|Narlıdere
|11.08.2019
|22:50
|Söndürüldü
|Erzincan
|Merkez
|KURUTELEK
|11.08.2019
|22:00
|Söndürüldü
|Manisa
|Soma
|deniş
|11.08.2019
|22:00
|Söndürüldü
|Muğla
|Dalaman
|Şerefler
|11.08.2019
|19:40
|Söndürüldü
|Kırıkkale
|Balışeyh
|Kösedurak
|11.08.2019
|18:15
|Söndürüldü
|Bursa
|İznik
|Hisardere
|11.08.2019
|16:55
|Söndürüldü
|Antalya
|Kumluca
|Mavikent
|11.08.2019
|15:02
|Söndürüldü
|İstanbul
|Pendik
|Göçbeyli
|11.08.2019
|13:58
|Söndürüldü
|Balıkesir
|Savaştepe
|AŞAĞIDANİŞMENT
|11.08.2019
|13:55
|Söndürüldü
|İstanbul
|Arnavutköy
|Şamlar
|11.08.2019
|13:06
|Söndürüldü
|Antalya
|Manavgat
|Sorgun
|11.08.2019
|12:45
|Söndürüldü
|Antalya
|Gazipaşa
|Kahyalar
|11.08.2019
|11:55
|Söndürüldü
|Adıyaman
|Çelikhan
|Cami
|11.08.2019
|11:50
|Söndürüldü
|Mardin
|Dargeçit
|Kılavuz
|11.08.2019
|11:30
|Söndürüldü
|Manisa
|Kula
|Şıhlı
|11.08.2019
|10:57
|Söndürüldü
|Aydın
|Nazilli
|Uzunçam
|11.08.2019
|10:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Manavgat
|Sarılar
|11.08.2019
|07:42
|Söndürüldü
|Mersin
|Bozyazı
|GÖZCE
|11.08.2019
|05:55
|Söndürüldü
|Antalya
|Gündoğmuş
|Köprülü
|11.08.2019
|03:50
|Söndürüldü
|Antalya
|Gündoğmuş
|Köprülü
|11.08.2019
|03:50
|Söndürüldü
|Çanakkale
|Eceabat
|BEHRAMLI
|10.08.2019
|22:22
|Kontrol Altında
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|ÇAKIRDERE
|10.08.2019
|22:10
|Kontrol Altında
|Manisa
|Kırkağaç
|tütenli
|10.08.2019
|23:10
|Söndürüldü
|İzmir
|Buca
|BUCAKOOP KARŞISI
|10.08.2019
|21:04
|Söndürüldü
|İstanbul
|Pendik
|10.08.2019
|20:21
|Söndürüldü
|İzmir
|Menderes
|görece
|10.08.2019
|18:50
|Söndürüldü
|Elazığ
|Baskil
|Topaluşağı
|10.08.2019
|17:25
|Söndürüldü
|Sinop
|Boyabat
|KILIÇLI
|10.08.2019
|16:50
|Söndürüldü
|Afyonkarahisar
|Başmakçı
|Yassıören
|10.08.2019
|16:10
|Söndürüldü
|Antalya
|Kaş
|Karadağ
|10.08.2019
|15:30
|Söndürüldü
|Antalya
|Kaş
|Karadağ
|10.08.2019
|14:35
|Söndürüldü
|İzmir
|Ödemiş
|EMİRLİ
|10.08.2019
|14:15
|Söndürüldü
|Mersin
|Gülnar
|KÖSEÇOBANLI
|10.08.2019
|13:20
|Söndürüldü
|İstanbul
|Kartal
|10.08.2019
|13:08
|Söndürüldü
|Muğla
|Seydikemer
|Bağlıağaç
|10.08.2019
|13:00
|Söndürüldü
|Afyonkarahisar
|Sinanpaşa
|ÇAYHİSAR
|10.08.2019
|12:20
|Söndürüldü
|İzmir
|Dikili
|dikilitaş
|10.08.2019
|12:00
|Söndürüldü
|Manisa
|Soma
|Tekeli Işıklar
|10.08.2019
|10:55
|Söndürüldü
|Adana
|Pozantı
|pozantı
|10.08.2019
|10:30
|Söndürüldü
|Bitlis
|Merkez
|bölükyazı
|10.08.2019
|10:30
|Söndürüldü
|Muğla
|Seydikemer
|Yakacık
|10.08.2019
|02:00
|Söndürüldü
|Uşak
|Banaz
|HALAÇLAR
|10.08.2019
|01:30
|Söndürüldü
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|ÇAKIRDERE
|9.08.2019
|17:53
|Kontrol Altında
|İstanbul
|Beykoz
|RİVA
|9.08.2019
|21:04
|Söndürüldü
|Antalya
|Alanya
|Dereköy
|9.08.2019
|18:53
|Söndürüldü
|Antalya
|Döşemealtı
|santral mah.
|9.08.2019
|17:20
|Söndürüldü
|Gaziantep
|Oğuzeli
|9.08.2019
|16:00
|Söndürüldü
|Konya
|Beyşehir
|sevindik
|9.08.2019
|16:00
|Söndürüldü
|Bursa
|Yenişehir
|selimiye köy
|9.08.2019
|15:25
|Söndürüldü
|Erzincan
|Üzümlü
|Tanyeli
|9.08.2019
|15:00
|Söndürüldü
|Bingöl
|Yayladere
|aydınlar
|9.08.2019
|15:00
|Söndürüldü
|Muğla
|Fethiye
|Karamersin
|9.08.2019
|14:00
|Söndürüldü
|Elazığ
|Baskil
|Aladikme
|9.08.2019
|12:10
|Söndürüldü
|Şırnak
|Merkez
|Güneyçam
|9.08.2019
|12:00
|Söndürüldü
|Bingöl
|Yayladere
|zeynelli
|9.08.2019
|11:20
|Söndürüldü
|Diyarbakır
|Kulp
|Ünal
|9.08.2019
|09:30
|Söndürüldü
|Malatya
|Arapgir
|YAYLACIK
|9.08.2019
|09:00
|Söndürüldü
|Muğla
|Seydikemer
|Çukurincir
|9.08.2019
|07:40
|Söndürüldü
|Antalya
|Alanya
|Dereköy
|9.08.2019
|03:50
|Söndürüldü
|Bursa
|Orhaneli
|karıncalı
|5.08.2019
|08:38
|Kontrol Altında
|Mardin
|Nusaybin
|Dibek
|2.08.2019
|20:00
|Devam Ediyor
|Bolu
|Seben
|Evciiler
|29.07.2019
|15:10
|Kontrol Altında
BİR AYDA 1244 FUTBOL SAHASI KADAR ORMAN YOK OLDU
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre sadece son bir ayda, yani 20 Temmuz ile 20 Ağustos (bugün) tarihleri arasında Türkiye'nin 503 noktasında orman yangını yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sadece son bir ayda Türkiye'nin cennet ormanlarından bin 344 hektarı, yani 1244 futbol sahası büyüklüğünde bir alan kül oldu.
TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARI HARİTASINI GÜNCEL OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
BİR YILDA TAM BİN 345 ORMAN YANGINI ÇIKTI
Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019 yılının 1 Ocak'ından bu yana, tam bin 345 yerde orman yangını yaşandı. Bu yangınlarda 2 bin 987 hektar, yani 2 bin 765 futbol sahası büyüklüğünde, çocuklarımıza miras bırakmamız gereken güzellik yok oldu.
TÜRKİYE, "RİSKLİ" ÜLKELER ARASINDA
Akdeniz ve Ege sahillerinden İstanbul'a kadar uzanan ve ülke ormanlarımızın yarısına karşılık gelen 12 milyon hektar büyüklüğündeki kıyı bandı, özellikle yaz aylarında orman yangınları açısından tehdit altında.
İstatistiklere göre ise ülkemizde her yıl meydana gelen 4 bin yangında, 10 bin hektar orman yangınlarda zarar görüyor. Türkiye, orman yangınlarında Akdeniz'in riskli ülkeleri arasında kabul ediliyor.
ORMAN YANGINININ ERKEN TESPİTİ
Orman yangınlarının erken haber alınması veya tespit edilmesi için ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinde yangın sezonu boyunca gözetleme yapılıyor. Ormanlık bölgeler kameralar ile izlenerek personele destek olunuyor.
Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, insansız hava araçlarıyla (İHA) ormanların izlenilmesi ile ilgili çalışmalar başlattığına ve uygulamanın yaygınlaştırma sürecinde olduğuna dikkat çekiyor.
METEOROLOJİ İLE "RİSK HARİTASI"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışıldığını belirten yetkililer, "Yangın risk haritası günlük olarak saatlik bazda oluşturuluyor ve buna göre de tedbirler artırılıp uyarılar yapılıyor" diyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA
Aynı yetkili orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: "İhbar alınan veya tespit edilen orman yangına 1.173 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede yangınlara müdahale edilmektedir. Yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölge müdürlüklerinde ortalama yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında 40 dakika iken; verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2018 yılında 12 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içerisinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılıp ve tedbirler alınmaktadır.
19 BİN PERSONEL MÜCADELE EDİYOR
Yangınlara erken ve etkili şekilde müdahale edilmesi için 2019 yılı için yer ekiplerinde 1.076 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 182 adet dozer, 426 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2.551 adet araç ve bu araçlarda görevli 11.039 yangın işçisi, 3.000 teknik eleman, 5.000 memur olmak üzere 19.039 personelimiz görev yapmaktadır.
ENVANTERİMİZDE 8 BİN ARAÇ BULUNUYOR
Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için 2019 yılında bu gün itibari ile 6 idare helikopteri yanında 34 adet su atar helikopter görev yapmaktadır. Orman yangını organizasyonunda kullanılan Genel Müdürlüğümüz envanterindeki yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilmekte, her araçtan maksimum fayda sağlanmaktadır.
YANAN ALAN ORMANLAŞTIRILIYOR
Yangından zarar gören orman alanlarında en kısa sürede yanan emvalin kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını müteakip, teknik heyetin hazırlamış olduğu projeye göre, ormancılık teknikleri ile yıl içerisinde rehabilitasyon, tensil veya ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırılıyor. Yangından sonra asli tür korunarak doğal yapısına uygun ormanlar tekrar inşa edilirken YARDOP'a (Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi)uygun şekilde yeni ormanlar oluşturuluyor.
YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
2018 yılında yanan 5.644 hektar alanın 1.722 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırılmış olup 1.197 hektar yanan alandaki çalışmalar 2019 yılında tamamlanacaktır. Ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 2.725 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır. Son 10 yılda ise 66 bin hektar yanan ormanlık alanın 46 bin 852 hektarı ağaçlandırılmış olup ağaçlandırılmaya konu edilmemiş 19 bin 148 hektar alan ise örtü yangını olması, mevcut ağaçların zarar görmemesi ve diğer teknik nedenlerden dolayı müdahale gerektirmeyen alanlardır.
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