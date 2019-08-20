Çvre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var. Bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesimlerinde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde. 8 Projede toplam bin 611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıklar, ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu aykırılıkları giderilene kadar da arkadaşlara giderilmesi için süre verilmiştir ilgili firmalara. Bu bir aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıkları giderecekler."

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- Sahada 100'ün üzerinde teknik elemanımız inceleme yapıyor. 7.200 sahil kesimde, 3260 kaçak yapı ise iç kısımlarda. Yapmış olduğumuz denetimlerde imara aykırılıkları arkadaşlarımız tespit etti.

- Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ruhsata aykırılıklardan dolayı mühürlendi. Aynı bölgede 90 otel 330 konut, Gölköy'de 116 konut, Yalıkavak'ta 350 konut, otel, kıyı yapı inşaatı, Göktürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı, Yalıkavak'ta 70 konut, kot kesiti aykırılıklar, Gümbet'te 131 konut, Yalıçiftlik'te 450 villa, otel müdürlendi ve durduruldu. Tüm şehir genelinde balık çiftlikleriyle alakalı denetimler de sürüyor.

- Sosyal medyada çok konuşulan otelin de inşaatını durdurduk. Tüm ülkemizdeki korunan alan miktarını yüzde 17'ye getireceğiz. Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz.