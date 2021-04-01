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Sokak ortasında genç kadının kolyesini çalan kapkaççı, zorla girdiği evde yakalandı

Mersin'de bir kişi, sokakta yürüyen kadının boynundaki kolyeleri kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Kadının şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, kapkaççıyı olayın ardından izini kaybettirmek için zorla girdiği evde yorganın altında saklanırken yakaladı. Olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı

SON DAKİKA! Kapkaç sonrası zorla girdiği evde yakalandı
Kapkaç sonrası zorla girdiği evde yakalandı
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HABERTURK.COM

Mersin'de, sokakta yürüyen kadının boynundaki kolyeleri kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, zorla girdiği evde yorganın altında saklanırken yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen 37 yaşındaki B.Ç.'nin yanına yaklaşan M.C. (22) kadının boynundaki kolyeleri sert bir şekilde çekerek aldı ardından koşarak hızla uzaklaştı.

ZORDA GİRDİĞİ EVDE YORGANIN ALTINDA YAKALANDI

Çevrede bulunan bazı gençler koşmalarına rağmen şüpheliyi yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Mahmudiye Mahallesi'ndeki N.K. isimli şahsın evine zorla girdiğini belirledi.

Evde yapılan aramada şüpheli evin yatak odasındaki yorganın altında saklanırken yakalandı. Çalınan 10 bin lira değerindeki iki kolye ise bina içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi. Sorgusunun ardından "yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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