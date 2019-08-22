Karaman'ın, Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında kan donduran bir cinayet yaşandı. Fransa'da çalışan ve tatil için memleketine gelen İsa Kocaoğlu (45),yaya geçidini kullandığı sırada, iddiaya göre, üzerine doğru hızla otomobilini süren Oktay Kökten'e (39) tepki gösterdi. Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay Kökten, elindeki bıçakla araçtan indi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre Kökten, Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Oktay Kökten ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.