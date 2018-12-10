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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen suikastla öldürüldü. Altıntaş'ın kendisi de olay yerinde polisle çatışmada öldü.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, olay sonrası Altıntaş'ın kimliği kamuoyunda merak konusu oldu. Tetikçi Altıntaş'a ait kişisel bilgileri inceleyen, hatta telefonunu arayan meraklı vatandaşlar polisin ve savcılığın takibine takıldı. O meraklı vatandaşlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine de girdi.
ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİ SORGULADILAR
Karlov suikastçısı Altıntaş'ın açık öğretimde okuduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianameye göre, suikastın hemen ardından, açık öğretim iktisat işletme fakülteleri büro otomasyonu sistemi üzerinde, 5 ayrı şehirden Altıntaş’ın öğrenci belgesi dökümü görüntülendi; ayrıca transkrip dökümü alındı.
Bir bir tespit edilerek ifadeleri alınan bu isimler, "meraktan araştırdık" diye konuştu. Şahısları inceleyen savcılık, farklı bir kasıt tespit etmeyince, haklarında işlem yapmadı.
BANKA HESABI AÇTI
İzmir Ödemiş’te de bir vatandaşın, suikasttan sadece 2 saat sonra, Altıntaş’ın kimlik bilgilerini kullanarak, internet şubesinden banka hesabı açtığı belirlendi.
“IP” numarası tespit edilerek gözaltına alındı. O da, “meraktan” dedi.
DEFALARCA ARADI
Suikasttan sonra Atıntaş'a ait bilgiler ve telefon numarası internette yayımlanmıştı. Belçika’da ikamet eden E.Ç.’nin suikast sonrasında Altıntaş'ın telefonunu Whatsapp'tan birçok kez aradığı tespit edildi.
E.Ç.'nin de, Altıntaş’ın numarasını internette yayımlanan sağlık raporunda gördüğü ve merak edip aradığı ortaya çıktı. Ayrıca kimi vatandaşların da, cinsel içerikli sitelerde, suikastçı Altıntaş'ın adıyla profil oluşturdukları belirlendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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