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Bilirkişi: 'Test sonucu ciddi psikopatlık işareti'
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Tetikçinin anatomisi: 'Karamsar, sosyal çevresi dar, her konuya olumsuz bakan'

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u 2016'da Ankara'da düzenlediği suikastla öldüren FETÖ'cü çevik kuvvet polisi Mert Altıntaş nasıl biriydi, nasıl polis oldu? Karlov suikastı iddianamesinde Altıntaş'ın aile hayatına, çocukluğuna, ruh haline ve nasıl polis olabildiğine dair çok çarpıcı detaylar var... İddianameye göre, Altıntaş, Çevik Kuvvet'teki "ruhsal testte" ciddi psikopatlık işaretleri verdi, ama test hatalı değerlendirildi, yanlış puanlama yapıldı. Detaylar, Fevzi Çakır'ın özel haberinde…

26.11.2018 - 15:48 | Güncelleme:

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Suikastçi Altıntaş'ın kendisi de polisle çatışması sırasında öldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yıl sonra soruşturmayı tamamladı. 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiği ayrıntıları ile anlatıldı.

“SALDIRGAN” BAŞLIĞI

İddianamede, saldırgan FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ayrı bir başlık açıldı. “Saldırgan” başlığı altında Altıntaş’ın tüm hayatı, kişilik özellikleri, ruhsal durumu detaylı olarak anlatıldı.

ANNE FABRİKA EMEKLİSİ, BABA İŞSİZ…

Buna göre, Altıntaş annesinin ikinci evliliğinden 1994 yılında Aydın Söke’de dünyaya geldi. Annesinin ilk evliliğinden olma bir kız kardeşi var. Anne iplik fabrikasından emekli, baba işsiz. Altıntaş, annesinin çalışması nedeniyle çocukluğunu genellikle anneannesi ile birlikte geçirdi.

“KARAMSAR VE HER KONUYA OLUMSUZ BAKAN BİRİ”

İddianamaye göre, Altıntaş, çevresinde "karamsar" biri olarak biliniyordu. İddianamede, Altıntaş’ın kişilik özelliklerine ilişkin; “Suikastçı Altıntaş, çevresinde sessiz, sakin, kendi halinde, sosyal çevresi dar, sıkılgan, karamsar, her konuya olumsuz bakan, kimse ile fazla samimi olmayan; ancak biraz görüşüldüğünde sempatik, mizansen yönü kuvvetli bir kişi olarak tanınıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

RUHSAL TARAMA TESTİNDE HATALI DEĞERLENDİRME

İddianamede, Altıntaş’ın ruhsal durumuna dair başka çarpıcı değerlendirmeler de yer aldı. Altıntaş’a, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde her yeni polis memuruna uygulanan "ruhsal belirti tarama testi" uygulandı. Ancak testin sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında hata yapıldığı, bilirkişi incelemesinde ortaya çıktı. Altıntaş testte toplam 90 sorudan 89'una cevap verdi. Ancak soruların tamamını cevapladığı düşüncesiyle, cevaplar ve sorular arasında kaydırma yapıldığı belirlendi. Bu nedenle, Altıntaş'ın kişisel puanlama tablosu, hatalı veriler üzerinden değerlendirildi.

 

“CİDDİ PSİKOPATOLOJİ İŞARETİ”

İddianamede, hatalı puanlama yapılan testte aslında Altıntaş'ın cevaplarının ciddi psikopatlık işaretleri verdiğinin altı çizildi. İddianamede bu husus şöyle anlatıldı: “Testin incelenmesi neticesinde; terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'bir başkasına vurmak, zarar vermek, yaralamak dürtülerinin olması' ve 'bazı şeyleri kırıp dökme isteği' başlığında 'oldukça fazla' anlamına gelen '3' numarayı işaretlediği belirlendi. bu durumun ciddi bir psikopatolojiye işaret edebileceği tespit edilmiştir."

TARİHE GEÇMEK İSTİYORDU

Altıntaş'ın megaloman olduğu, "tarihe geçmek amacıyla" suikast öncesinde 19 Aralık'ta yaşanmış önemli olayları internetten araştırdığı da iddianamede yer aldı.

 

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