İstanbul'da dehşet! Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma! İstanbul'da, Murat Bulut boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçakladı. Çiftin olaydan önce birlikte yürüdükleri anlara ait ve olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dehşete evinin balkonundan tanık olan bir vatandaşın, eşini bıçaklayan Bulut'a, "Tamam, tamam haklısın kardeşim. Allah rızası için yapma, çekil" feryatları kan dondurdu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:43 facebook

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