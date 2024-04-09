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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir" denildi. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı 54 ürün grubunu kapsıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:52
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        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek’te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir" denildi.

        Açıklamada ayrıca "Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

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        Esasen, çok önceden bu yana, İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.

        Gazze Şeridi’nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail’in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.

        Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin’in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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