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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Kartal'da balkon çöktü! Son dakika haberleri

        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!

        İstanbul Kartal'da dehşet anları yaşandı. İlçede 5 katlı bir binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:55
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        Kartal’da 5 katlı binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü.

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        DHA'nın haberine göre bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bina önlem alınarak boşaltıldı.

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        #son dakika
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