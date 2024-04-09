Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
İstanbul Kartal'da dehşet anları yaşandı. İlçede 5 katlı bir binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı
Giriş: 09.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:55
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Kartal’da 5 katlı binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü.
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DHA'nın haberine göre bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bina önlem alınarak boşaltıldı.