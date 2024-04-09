Kaçarak evlendi diye katledildi! Hamile kardeşini öldürdü!
Kadın cinayetlerine bir çıldırtan vahşet daha eklendi. Mersin'de 20 yaşındaki Besra Kırmızı, ağabeyi tarafından katledildi. Cinayete Kırmızı'nın kuzeninin de yardım ettiği ileri sürüldü. Zanlılar yakalanırken Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlendiği" gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin ağabeyi ve amcasının oğlu gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekipleri soruşturmasını sürdürdü.
Ekipler, cinayeti işlediği belirlenen Kırmızı'nın ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.
KAÇARAK EVLENDİ DİYE KATLEDİLDİ İDDİASI
Gözaltındaki şüphelilerin Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Cinayetin Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlendiği" gerekçesiyle işlendiği ileri sürüldü.
Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Fotoğraflar: DHA