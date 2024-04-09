Kaçarak evlendi diye katledildi! Hamile kardeşini öldürdü! Kadın cinayetlerine bir çıldırtan vahşet daha eklendi. Mersin'de 20 yaşındaki Besra Kırmızı, ağabeyi tarafından katledildi. Cinayete Kırmızı'nın kuzeninin de yardım ettiği ileri sürüldü. Zanlılar yakalanırken Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlendiği" gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 09.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:32 facebook

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