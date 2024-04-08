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        2,5 aylık hamile kardeşini katletti

        Şanlıurfa'dan, sevdiği kişiyle kaçıp Mersin'e giden ve burada evlenen 20 yaşındaki Besra K., ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü. Genç kadının 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:43
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        2,5 aylık hamile kardeşini katletti
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        Mersin'de ağabeyi tarafından tabacayla başından vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra K., yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan, sevdiği Hasan K. (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

        Resmi nikah kıyan çift, burada Hasan K.'nin ailesiyle yaşamaya başladı.

        SOKAK ORTASINDA TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

        Besra K., eltisi ile sağlık ocağından döndüğü sırada ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla başından vuruldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

        Cinayete tanık olan Besra K.'nin eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen Hasan K. baygınlık geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.

        Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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        #kadın cinayeti
        #Şanlıurfa
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