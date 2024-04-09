Filipinler'deki üniversitenin 'kopya önleyici' şapkaları viral oldu
Filipinler'deki Batangas Eyalet Üniversitesi'nde tarım eğitimi alan öğrenciler, sınavda taktıkları 'kopya karşıtı' şapkalarla sosyal medyada viral oldu
Filipinler'i kuzeyinde bulunan Batangas Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Angelo Ebora, öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmayı engelleyecek başlıklar takmasını istedi.
Tarım eğitimi alan öğrenciler ise bu talebe geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptıkları şapkalarla karşılık verdi.
70 öğrencinin neredeyse tamamı 'kopya önleyici' başlıklar tasarlayarak sınav sırasında taktı.
Şapkalar, yaşları 18 ila 19 arasında değişen öğrencilerin kopya çekmek için sınıf arkadaşlarının cevaplarına bakmalarını engelledi.
Ebora ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Öğretim görevlisi, amacının öğrencilerine akademik dürüstlüğü öğretmek ve öğrencilerinin sınav stresini azaltmak olduğunu belirtti.
Filipinler'de bir televizyona konuşan Ebora, yaratıcı bir şapka tasarlamak ve takmanın zorunlu olmadığını, fakat şapkayla sınava katılanlara ek puan verildiğini söyledi.
Öğrencilerinin bu girişimi fazlasıyla ciddiye aldıkları için etkilendiğini belirten Ebora, "Onlarla çok gurur duydum" dedi.
Filipinler'de kopya karşıtı şapka geleneği geçtiğimiz yıllarda da gerçekleşmiş, sosyal medyada ilgi görmüştü.
*Haberin görselleri Angelo Ebora'nın Facebook hesabından servis edilmiştir.