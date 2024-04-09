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        Haberler Gündem Son dakika YSK: YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!

        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!

        YSK; 31 Mart Mahalli Seçimleri'nin ardından kendisine yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte YSK'nın bugün verdiği kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:47
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        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
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        31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından partilerin yapığı yeniden sayım, seçim ya da mazbata iptali gibi başvurularla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün aldığı kararlara ilişkin açıklamada bulundu. İşte YSK'nın, yapılan başvurularla ilgili bugün verildiği kararlar:

        Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red.

        CHP Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red.

        Yeniden Refah Partisi Siverek seçim iptali, red.

        DEM Parti Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red.

        AK Parti Kütahya Emet yeniden sayım, red.

        DEM Parti Bitlis Güroymak seçim iptali, red.

        BBP Adana Kozan seçilen kişinin mazbata iptali isteği, red.

        MHP Amasya Merkez ilçe yeniden sayım isteği, red.

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        CHP Adana Sarıçam yeniden sayım, red.

        CHP Kızılcahamam yeniden sayım, red.

        CHP Kırklareli merkez ilçe yeniden sayım red.

        Yeniden Refah Gaziantep Oğuzeli yeniden sayım red.

        DEM Parti Bingöl merkez ilçe oylar yeniden sayılsın red.

        AK Parti Ardahan merkez ilçe yeniden sayım talebi red.

        BBP Bolu Gerede oylar yeniden sayım red.

        BBP Erzurum İspir oylar yeniden sayılsın ya da iptal edilsin red.

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