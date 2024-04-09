31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından partilerin yapığı yeniden sayım, seçim ya da mazbata iptali gibi başvurularla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün aldığı kararlara ilişkin açıklamada bulundu. İşte YSK'nın, yapılan başvurularla ilgili bugün verildiği kararlar:

Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red.

CHP Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red.

Yeniden Refah Partisi Siverek seçim iptali, red.

DEM Parti Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red.

AK Parti Kütahya Emet yeniden sayım, red.

DEM Parti Bitlis Güroymak seçim iptali, red.