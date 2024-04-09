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        Haberler Magazin Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu - Magazin haberleri

        Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu

        Bir süredir eski FBI ajanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, sevgilisine New York'ta kavuştu. Oyuncu, sevgilisini görünce koşarak kucağına atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:56
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        İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, geçtiğimiz ay eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla ilan etmişti.

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        Yasemin Allen, Murat Cemcir ile birlikte sahneye çıktığı 'Büyük Aşkların Sonuncusu' adlı tiyatro oyunundan fırsat buldukça sevgilisi Erdal Kaya'nın yaşadığı ABD'ye gidiyor. Allen, oyuna verilen kısa bir aradan sonra soluğu New York'ta aldı.

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        KUCAĞINA ATLADI

        Erdal Kaya ile buluşan Yasemin Allen, sevgilisini görünce koşarak kucağına atladı.

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        O anları takipçileriyle de paylaşan Yasemin Allen, paylaşımına "Sonunda..." ifadelerini not düştü.

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        41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.

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        Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.

        #Yasemin Allen
        #Erdal Kaya
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