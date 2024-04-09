Samsun, kadın cinayetinin son adresi oldu. Bafra ilçesinde, 70 yaşındaki eşi İsmail Yılmaz tarafından, kendisinden ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği gerekçesiyle sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURMUŞTU Hayatını kaybeden Yılmaz, başından ve göğsünden vurulmuş, ağır yaralanmıştı.