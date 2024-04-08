Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!

Samsun'da tüyler ürperten olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.