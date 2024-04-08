Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
Samsun'da, 70 yaşındaki İsmail Y., boşanma davası açan eşi 43 yaşındaki Yıldız Y.'yi sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı. Çift hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu bildirildi
Samsun'da tüyler ürperten olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi.
BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.
İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR
Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.