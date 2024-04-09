Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a tepki
Metin Akpınar ile yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu arasındaki gerginlik sürüyor. Nebioğlu, son olarak Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar ortaya çıkmıştı.
Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını söyleyen Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.
Metin Akpınar ile Duygu Nebioğlu arasındaki gerilim sürüyor. Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti.
Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından; "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" sözleriyle babasına tepki gösterdi.