Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşananların ardından TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan sevkler şu şekilde;

"1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

REKLAM

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı? Haberi Görüntüle 24 MADDE NE ANLAMA GELİYOR? Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, sarı - lacivertlilerin alabileceği cezalarla ile ilgili Habertürk Spor'a konuştu. Özkurt şunları söyledi: Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24 maddesinin A fıkrasında bir takımın müsabakadan çekilmesi halinde verilecek cezayı düzenlemektedir. Bu maddede, 'başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır' hükmü içermektedir."