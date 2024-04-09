BANNERMAN KALESİ

ABD'deki Hudson Nehri üzerindeki Pollepel Adası'nda bulunan Bannerman Kalesi, bir zamanlar New York'ta İskoçyalı bir mühimmat tüccarı olan Frank Bannerman için silah deposu olarak kullanılıyordu. Bannerman ve eşi daha sonra araziye şato benzeri göz alıcı bir ev inşa etmiş ve yaz aylarında burada ikamet etmişlerdi. 1920'de bir barut patlaması, birkaç yangın ve çeşitli mülkiyet değişikliklerinden sonra kale ihtişamını kaybetti.