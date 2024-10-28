Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de kendini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların aracında bulunanlar dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Esenlerde polis uygulamasında kendisini polis olarak tanıtan kişi ile yanındaki 2 zanlı gözaltına alındı.

        2

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Oruçreis Mahallesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çakar tertibatlı aracın sürücüsü durduruldu.

        3

        Araçtaki kişilerin D.İ.(18), H.E.(21) ve G.Y.(19) olduğu belirlenirken, şüpheli D.İ. ekiplere kendisini polis memuru olarak tanıttı.

        4

        POLİS MEMURU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan incelemede, polis memuru olmadığı belirlenen şüpheliyle yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

        5

        Araçta yapılan aramada, 3 el telsizi, biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, airsoft (oyuncak) tabanca, çakar tertibatı ve 2 kulaklık ele geçirildi.

        6

        Araç sürücüsü G.Yye Karayolları Trafik Kanununun "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddelerinden 45 bin lira para cezası verildi.

        7

        Şüpheliler, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!