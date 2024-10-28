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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri 18 Kasım'da hakim karşısına çıkıyor | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri 18 Kasım'da hakim karşısına çıkıyor

        İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde etmek için ölümlerine neden olan 22'si tutuklu 47 şüpheli 18 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. 1399 sayfalık iddianamede sanıklar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik ve ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" suçlamalarıyla yargılanacak. İşte sanıklar için istenen cezalar...

        Giriş: 28.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:21
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        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
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        İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde etmek için ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi davası başlıyor.

        Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, 22'si tutuklu 47 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik ve ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" suçlamalarıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması 18 Kasım'da yapılacak.

        İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9'ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.

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        1399 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü'nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

        ÇETENİN ELEBAŞI FIRAT SARI

        Doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 Acil sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

        İSTENEN CEZALAR

        İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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        Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

        Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

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