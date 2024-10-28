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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'ye yeni görev - Galatasaray Haberleri

        Icardi'ye yeni görev

        Beşiktaş'ı dev derbide bu akşam konuk edecek Galatasaray'da Mauro Icardi bu maçta özel bir görevle sahaya çıkacak.

        Giriş: 28.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:09
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        Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

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        Teknik direktör Okan Buruk son dört gün yaptırdığı çalışmalarda iki farklı sistemin üzerinde dursa da öndeki ikiliyi bozamadı.

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        Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin birlikte forma giydiği maçlardaki uyumunu beğenen Buruk, iki yıldızı birlikte sahaya sürme kararı aldı.

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        Nijeryalı yıldızın fiziksel üstünlüğünü kullanmayı amaçlayan Buruk, Icardi’ye ise özel bir rol hazırladı.

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        Elfsborg müsabakasında rakip kaleye en yakın futbolcu olarak Osimhen görev yapmış; Icardi ise daha gezgin bir rolle sahaya çıkmıştı.

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        Buruk, derbide Dries Mertens’i yedek soyundurmayı düşünüyor.

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        Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş karşısında ise Icardi’yi bağlantı oyuncusu olarak kullanacak.

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        Inter’de oynadığı yıllarda ‘10 numara’ görevlerini de yapan Arjantinli’den serbest rolde oynamasını ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını istedi.

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