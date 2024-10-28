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        Haberler Yaşam İstanbul'da görsel şov

        İstanbul'da görsel şov

        İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde hilal belirdi. Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi'yle birlikte görüntülenen hilal görsel şölen sunarken, sabah saatlerinde oluşan sis, köprüyle beraber hayran bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:41
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        İstanbul'da gece beliren hilal, sabaha kadar görüntülendi.

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        Ay'ın evrelerinden biri olan hilal, Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi'yle birlikte görenleri hayran bıraktı.

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        Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

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        Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı.

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        Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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        Sis, stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da biliniyor.

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        Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan sis, çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana geliyor.

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        İşte İstanbul'da sis ve hilal manzaraları...

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        #hilal
        #sis
        #istanbul
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