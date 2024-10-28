Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!

Kırıkkale'de olay, 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kader D. (22) ve boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. (27) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İKİ BACAĞINDAN DA VURDU DHA'da yer alan habere göre Burak D., tabanca ile Kader D.'ye ateş ederek kaçtı. Kader D., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR REKLAM İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kader D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.