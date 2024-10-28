Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
Kırıkkale'de, boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki eşi Kader D.'yi tabanca ile iki bacağından vuran 27 yaşındaki Burak D. tutuklandı. Burak D., emniyette verdiği ifadesinde, eşini "yanlışlıkla vurduğunu" söyledi
Kırıkkale'de olay, 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kader D. (22) ve boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. (27) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İKİ BACAĞINDAN DA VURDU
DHA'da yer alan habere göre Burak D., tabanca ile Kader D.'ye ateş ederek kaçtı. Kader D., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
KADININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kader D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ, TUTUKLANDI
Olay sonrası kaçan Burak D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu öne süren Burak D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.