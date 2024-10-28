Kısa süre sonra sildi! Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açılan davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek abisi Baran Güran dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Baran'ın, davada tutuklanan annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran için yorumlar yaptığı görülürken, amcası hakkında ise herhangi bir ifade kullanmaması dikkat çekti.

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Baran Güran ilk paylaşımında, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" dedi.