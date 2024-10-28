Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı

Beyoğlu'nda Alzheimer hastasını gasbettiği iddia edilen muhtar gözaltına alındı.

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

44 yaşındaki Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya iddiaya göre, Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Doğan Z'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı.

Olay günü Doğan Doğan Z'nin yanına ihtiyaçlarını karşılaşmak için gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaştı. Doğan Doğan Z'nin vasiliğini istediğini duyan Fazilet Ç. ile muhtar Kılıçkaya arasında tartışma çıktı.