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        Haberler Gündem Güncel Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı | Son dakika haberleri

        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı

        Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz olan 78 yaşındaki adamın vasiliğini istediği, maaşını ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve 2 suç kaydı olduğu da öğrenilen muhtar, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:56
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        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
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        Beyoğlu'nda Alzheimer hastasını gasbettiği iddia edilen muhtar gözaltına alındı.

        Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

        44 yaşındaki Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya iddiaya göre, Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Doğan Z'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı.

        Olay günü Doğan Doğan Z'nin yanına ihtiyaçlarını karşılaşmak için gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaştı. Doğan Doğan Z'nin vasiliğini istediğini duyan Fazilet Ç. ile muhtar Kılıçkaya arasında tartışma çıktı.

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        MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ İDDİASI

        Bu sırada Fazilet Ç'yi iten muhtar Aysel Kılıçkaya, Doğan Doğan Z'nin çantasından maaşını ve maaş kartını alarak evden çıktı. Olayın ardından Doğan Doğan Z. ve Fazilet Ç'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı.

        Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinin çalışması sonucu muhtar Aysel Kılıçkaya gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Kılıçkaya, suçlamaları kabul etmedi. İşlemleri tamamlanan Kılıçkaya, gasp (yağma) suçundan adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkartılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtarın 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca muhtarın cep telefonuna savcılık talimatıyla el koyulduğu ortaya çıktı.

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        #Beyoğlu
        #muhtar
        #gasp
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