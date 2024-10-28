Teoman'dan hayranına şaşırtıcı karşılık: "Büyüyünce"

Teoman, konserinde bir hayranına verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Teoman, şarkısını bitirdiği esnada bir hayranı, kendisine çakmak uzattı. Teoman, hayranının verdiği bu hediyeyi geri çevirmeyip kabul etti.

Yaşanan bu olayların üzerine hayranı, şarkıcıya sarılmak istediğini belirtti. Teoman, hayranına; "Büyüyünce" cevabını verdi. Teoman'ın bu cevabı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. "Büyüyünce" cevabı, bazı kişilerce taciz olarak yorumlanırken birçok kişi, bu görüşe karşı çıktı.