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        Haberler Ekonomi Enerji Elektriğe zam mı geliyor? - Enerji Haberleri

        Elektriğe zam mı geliyor?

        1 Ocak 2025 itibarıyla elektriğe zam geleceğine yönelik haberler kısa sürede gündem oldu. EPDK'nın 2025'ten geçerli olmak üzere konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği iddia edildi. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:10
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        EPDK'nın yeni düzenlemesiyle, yıllık 5 bin kilovatsaat üzeri elektrik tüketimi yapan konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı öne sürüldü.

        Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddiada 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek uygulamanın yüksek tüketim yapan abonelerin faturalarının katlanmasına yol açabileceği ifade edildi.

        TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bütçe Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, 2024 yılı bütçesinden KİT'lere aktarılacak 748,7 milyar TL'lik kaynağın 500,4 milyar TL'lik bölümünün enerji sübvansiyonları amaçlı kullanılacağını ifade ettiği hatırlatıldı.

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        Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği'ne ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Tebliğ kapsamına giren tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerine doğrudan yansıtıldığı tarifelere mahkum bırakıldığı hatırlatarak, konutlarda uygulanması halinde artan maliyetler karşısında önlem alma ve bu maliyetleri başkasına aktarma şansı da olmayan kişilere piyasa şartlarının yansıtılmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

        "TÜKETİM AYNI KALSA BİLE FATURA YÜKSELECEK"

        Elektrik Mühendisleri Odası, hesaplamalarında yıllardır 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayıldığını kaydederek "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

        EMO, söz konusu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıyacağını açıklarken, değişiklikten etkilenecek tüm vatandaşlara da tüketici haklarını koruma çağırısında bulundu.

        EMO'dan yapılan açıklamada, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak için kamunun alım ve fiyat garantileri içeren enerji ihaleleri yerine doğrudan yatırım yapması gerektiği de vurgulanarak "Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için kalkınma perspektifiyle hazırlanan toplumcu bir enerji programının uygulanması artık zorunluluktur. Bu çerçevede elektrik alanında üretimden, dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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