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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti - GÜNDEM HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahvehane kan gölüne döndü! Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!

        Adana'da, kahvehanede başından tabancayla vurulan 18 yaşındaki Baran Cengiz'in cinayet şüphelisi F.B. (17) yakalandı. Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile husumetli olduğu, olay günü küfürleştikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde, "Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diyen F.B. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:48
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        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
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        Adana'da olay, 23 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz (18), sohbet ettiği arkadaşı F.B. (17) ile tartıştı.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

        17 yaşındaki katil zanlısı F.B, tutuklandı.
        17 yaşındaki katil zanlısı F.B, tutuklandı.

        DHA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda F.B., belinden çıkardığı tabancayla Cengiz'i başından vurdu. Baran Cengiz yere yığılırken, şüpheli F.B. kaçtı.

        18 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Baran Cengiz hayatını kaybetti.
        Baran Cengiz hayatını kaybetti.

        Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Baran Cengiz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

        'CEP TELEFONUMU ÇALDIN' İDDİASI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre önce Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz'in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

        "ÜZERİNDE SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

        Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'Bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diye konuştu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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