Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: Kadın KOBİ'lere destek olmak öncelikli hedefimiz

Akbank, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarına dijital dönüşüm, finansman ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle destek veriyor.

Akbank Tüzel Dijital Dönüşüm Projesi ile KOBİ'lere 19 farklı paket sunan banka, yeşil dönüşüm ve ihracat kredileriyle de işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, kadın girişimciler için özel finansman paketleri, mentorluk ve eğitim programları ile kapsamlı destek de sağlıyor.

Kadın KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma ve ihracat alanında büyüme hedeflerine yönelik çalışmaları sürdüren Akbank'ın her yıl daha fazla kadın KOBİ'ye ulaşmayı planlarını, kadın girişimcilerin uluslararası pazarda rekabet gücünü nasıl artıracaklarını ve projelerini Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz Haberturk.com'a anlattı.

Büyüme ve gelişim yolculuklarında KOBİ’lere yönelik sunduğunuz ürün ve hizmetleriniz nelerdir bahseder misiniz? Akbank olarak, KOBİ’lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde rehberlik etmeyi kendimize misyon edinmiş bir bankayız. Bu anlamda en önemli görevlerimizden birini KOBİ’lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirmek ve işlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak olarak belirledik. KOBİ’lerimizin bankamızdan alacağı tüm temel ürün ve hizmetleri dijitalleştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda kendi iş yapış şekillerini de daha dijital hale getirebilmeleri için gerekli çözümler ve işbirlikleri sunuyoruz.

REKLAM KOBİ’lerin temel ihtiyacı olan işlerini hızlandırmak için çözüm sunan Tüzel Dijital Dönüşüm Projemizle, 2022 yılından bu yana müşterilerimizin bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketlere mobil kanal üzerinden hızlı ve kesintisiz bir deneyimle erişimini sağlıyoruz. Akbank mobil üzerinden POS, Ticari Kredi Kartı veya Ticari Kredi başvurusu yapan KOBİ’lerimiz, sadece tek bir ürün yerine 19 farklı paketten yararlanabiliyor. Akbank Mobil’den Akbanklı olma ayrıcalığını tüzel müşterilerimizin de kullanımına açtık. Uçtan uca dijitalden müşteri olma hizmetimiz ile tüzel müşterilerimiz de kolaylıkla Akbanklı olabiliyor ve ayrıcalıklı hizmet ve yenilikçi kampanyalarımız ile işlerine değer katabiliyorlar.

Dijital deneyimle müşteri olma ayrıcalığından ilk etapta tek ortaklı ve tek yetkili Limited şirketler yararlanabiliyor. Ancak, çoklu ortaklık yapısına sahip şirketlere de bu dijital deneyimi sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüzel firmalarımızın ihtiyaç duyabileceği daha niş ürünlerin de süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Müşterilerimizin Sanal POS, Elektronik Teminat Mektubu, Çek teminatlı Kredilendirme gibi ürünlerini de Akbank Mobil aracılığı ile kullanabilmelerini sağladık. Teminat mektubu süreçlerimizi saniyelik sürelere indirdik.

"HER GÜN 10 KOBİ MÜŞTERİMİZİN 8'İ DİJİTAL KANALLARI KULLANIYOR" KOBİ'lerin finansal farkındalıklarını artırmak ve işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla Akıllı Finans Teknolojisi ürününü de entegre ettik. Bu teknoloji sayesinde KOBİ’lerimiz günlük finansal işlemleri üzerinden oluşturulan iç görü ve grafiklerle finansal işlemlerini daha iyi anlayabiliyorlar, nakit akışlarını ileriye ve geriye dönük grafiklerle izleyerek finansal takvimlerini daha kolay yönetebiliyorlar. REKLAM Ayrıca, e-ticaret pazaryerleri, entegratörler, ERP ve ön muhasebe platformları gibi üçüncü parti platformlarla entegre olan ticari kredi başvuru altyapımız sayesinde, KOBİ’ler ilgili platformlar üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve sonuçları takip edebiliyor. Bu entegrasyon, platformların sunduğu hizmetleri çeşitlendirmelerine de olanak tanıyor.

Tüm bu çalışmalarımızla, bugün her 10 KOBİ müşterimizin 8’i dijital kanalları kullanıyor. Benzer şekilde, Bankamızdan kredi kullanan her 10 KOBİ müşterimizin 9’u, kredi kartı talep eden her 10 KOBİ müşterimizin 5’i dijital kanalları tercih ediyor. Günümüzün değişen dinamiklerinde KOBİ’lerin rekabet güçlerini koruyabilmek için operasyonlarını sürdürülebilir kılmaları da gerekiyor. Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere yeni düzenlemeler de bu dönüşümü hızla hayata geçirmelerini gerektiriyor. "TEMEL ÖNCELİĞİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLUŞTURUYOR" Bu doğrultuda bir diğer temel önceliğimizi sürdürülebilirlik oluşturuyor. Sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ’lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan “KOBİ Eko Dönüşüm Paketi”mizle KOBİ’lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik tüm faaliyetleri teşvik ve finanse etmeyi hedefliyoruz. Bu paket ile dönüşüm kapsamında farklı amaçlara hizmet eden çeşitli kredi ürünleri ile KOBİ’lere finansman sağlamayı amaçlıyoruz.

REKLAM Ayrıca Finance in Motion, Proparco ve IFC’den temin ettiğimiz 80 milyon dolar tutarında kaynak ile yeşil projelere uygun şartlarda finansman sağlamayı hedefliyoruz. Öte yandan, KOBİ’ler için İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaletiyle “İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi”ni sunuyoruz. Böylece mal ve hizmet ihraç eden KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesine ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanmasına hizmet ediyoruz. Bu paket ile KOBİ’ler yeşil dönüşüm yolculuğunda %80 İGE kefalet desteği ile 18,8 milyon TL ve 24 aya kadar kredi alabiliyorlar.

2023 yılında iki önemli atılımda daha bulunduk. Bunlardan ilki Hollanda merkezli, Akbank Ventures BV unvanlı, 100 milyon USD sermaye ile kurulan girişim sermayesi şirketimizdir. Akbank Ventures ile Akbank’ın deneyimi ve finansal gücünü uluslararası girişimcilik ekosisteminin hizmetine sunuyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında ise Türkiye girişimcilik ekosistemini büyüten banka olma vizyonu ile Akbank Girişim Bankacılığı’nı kurduk. Bu çatı altında start-up’lar ve teknogirişimler gibi kendine has dinamikleri olan yeni nesil kuruluşlara uçtan uca yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Teknogirişim Paketi çatısı altında teknopark kira ödemeleri için chip-para desteği, hibe ve fon desteklerinden yararlanan girişimlere özel teminat mektubu oranları ve yıllık EFT/Havale masrafsızlıkları gibi birçok ürün ve avantajlar sunarken, girişimcilerin kredi süreçlerini iş planı odaklı değerlendiriyoruz. Bunlarla birlikte hukuk, proje ve patent danışmanlıkları ile ofis alanları gibi bankacılık dışı hizmetlerde de farklılaşıyoruz. REKLAM "HİZMETLERİMİZDEN 2500'ÜN ÜZERİNDE STARTUP VE TEKNO-GİRİŞİM FAYDALANDI" Tüm bu yenilikçi çözümleri uçtan uca hizmet olarak sunmak üzere ise özel bir servis modeli tasarladık. Burada banka, yatırım, mentorluk ve network odaklı güç birliği kuruyoruz. Yatırım tarafında, Akbank iştiraklerimizden Ak Portföy ile Girişim Bankacılığı müşterilerine özel olarak ayrılan 20 Milyon dolar büyüklüğündeki girişim sermayesi fonu ile beraber ekosistemde girişimlerin hem yatırım hem de finansman erişimine destek oluyoruz. Mentorluk ve network kapsamında ise, Arya Yatırım Platformu iş birliğinde girişimleri güçlendiren ve ileriye taşıyan kapsayıcı bir hizmet ağına sahibiz. Teknogirişimlerin büyüme süreçlerinde mentorluk, eğitim ve ağ etkisini yıl boyunca en etkili şekilde girişimcilerimiz ile buluşturmayı amaçlıyoruz.

Bugüne kadar Girişim Bankacılığı ağımıza erişen, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan 2500’ün üzerinde startup ve teknogirişim oldu. 500’ün üzerinde girişimi gerçekleştirdiğimiz girişimci programlarımızda ağırladık. 1000’in üzerinde girişim bugüne kadar düzenlediğimiz programlara başvurdu. Arya Yatırım Platformu iş birliğinde düzenlediğimiz Girişimci Akademimizden 23 girişim mezun oldu. Mevcut durumda ise Yatırıma Hazırlık Programımıza seçtiğimiz 16 girişim yolculuklarına devam ediyor. Program sonunda ise yatırımcılar ile buluşturacağımız 5 girişimi seçeceğiz.

REKLAM "KADIN KOBİ'LERE DESTEK OLMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ" Girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hangi stratejileri uyguluyorsunuz? Bu alanda sağladığınız diğer teşvik ve destekler nelerdir? Akbank olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurum kültürümüzün temel taşlarından biri olarak benimsiyoruz. Bu doğrultuda, geniş bir yelpazede tüm kadınların gelişim yolculuklarında yanlarında bulunarak onları desteklemeyi hedefliyoruz. Finansal çözümlerimizle girişimci kadınları ve KOBİ'leri destekliyor, özel eğitimler ve programlar aracılığıyla onların yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda işletme sahibi ve girişimci kadınları desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, EBRD ve KGF ile birlikte harekete geçtik. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında, EBRD kaynağı ve %80 KGF teminat desteği ile Kadın KOBİ Paketimizi sunduk. Ayrıca, IFC, Proparco ve DFC gibi farklı kaynaklardan aldığımız fonlarla oluşturduğumuz çeşitli finansman seçenekleriyle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu fonlardan temin ettiğimiz toplam 211 milyon dolar ile girişimci kadınları destekledik. Önümüzdeki dönemlerde farklı finansal enstrümanlarla kadın KOBİ’lere destek olmak öncelikli hedefimiz.

Bu yıl da Turkishwin ile birlikte geçen yıl başlattığımız Binyaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’na güçlenerek devam ediyoruz. Ayrıca Akbank Dönüşüm Akademisi ile de özellikle girişimci kadınlar olmak üzere KOBİ’lerin dijital dönüşümünü önemsiyoruz. Özel seminerler, eğitim programları, networking ve iş birlikleri ile de onları desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak, son 2 yılda, finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kadın KOBİ müşteri sayımızı %50 oranında artırdık ve girişimci kadınlara sunduğumuz kredi bakiyesini 4 katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde de bu gelişimi sürdürmek temel amacımız. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) iş birliğiyle geliştirilen Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacısı olarak, gelecek 3 yılda ulaştığımız kadın KOBİ’lerin sayısını her yıl %10 artırmayı hedefliyoruz.

Kadın KOBİ’lerin ihracat alanında karşılaştıkları zorluklar nelerdir ve bu zorlukları aşmak için sunduğunuz diğer destek mekanizmaları neler? İhracatçı kadın girişimcilerin büyüme potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de 140 bin ihracatçı firma bulunuyor ve ilk 1000 firma ülke ihracatının %52’sini gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde, Akbank olarak dış ticaret ve finansman alanındaki uzmanlığımızla müşterilerimize destek vermeye devam ediyoruz. “İhracatçının Gücü Paketi” kapsamında, ihracatçılara avantajlı kredi faiz oranları, dijital işlem tarifeleri, avantajlı kur fiyatlaması gibi birçok özellik sunuyoruz. Ayrıca, 2023 yılında TİM ile gerçekleştirdiğimiz “TİM Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi” kapsamında 200 milyon dolar kaynak ayırarak tüm kaynağı kullandırdık.