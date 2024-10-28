Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimleri Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların en büyük kozu olacak.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hücumdaki etkili ayaklarına güveniyor.
Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes bu sezonki performanslarıyla göz doldururken Galatasaray karşısında da en önemli koz olacaklar. Beşiktaş'ta bu 3 isim haricinde 1'den fazla gol atan futbolcu bulunmuyor.
Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol atarken gol krallığında da zirvede yer alıyor.
Immobile, Süper Kupa'da 2 gol atarken Avrupa Ligi'nde de 2 gol kaydetti.
Kartal'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ise şu ana kadar 5 gol ve 4 asist üretti.
Rafa, ligde 3 gol atarken Süper Kupa'da 1 gol, 1 asist, Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ta bu sezonun parlayan yıldızı Gedson Fernades ise kariyer rekorunu şimdiden kırmış durumda.
Lyon deplasmanında galibiyeti getiren ve 7. Golünü atan Gedson, orta alandaki dinamizmiyle de göz dolduruyor.
Gedson 3 golü ligde atarken 4 golü ise Avrupa Ligi'nde kaydetti. Portekizli futbolcu, derbide orta alanda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından olacak.