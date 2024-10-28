Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı! İstanbul Ümraniye'de bir ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde müdür yardımcısına bıçaklı tehditte bulunduğu görüntüler dehşete düşürmüştü. Habertürk'ün çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çektiği olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre 12 yaşındaki öğrencinin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için gözlem altına alındığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL