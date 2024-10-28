Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti ve yoluna namağlup devam etti.
Galibiyetin ardından Cimbom, ezeli rakibine göndermelerde bulundu.
YUNUS AKGÜN'LÜ SKOR GÖNDERMESİ!
PFDK'nın Yunus Akgün'e sadece para cezası vermesinin ardından Beşiktaş alkışlı bir paylaşım yapmıştı. Sarı-kırmızılılar galibiyetin ardından bu tweeti alıntılayarak Yunus'un galibiyet pozu verdiği fotoğrafı koydu.
"İSTANBUL BİR SARAY TEK HAKİMİ G.SARAY"
Soyunma odasından galibiyet pozu veren sarı-kırmızılı takım, bu paylaşıma "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" notunu düştü.