Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti ve yoluna namağlup devam etti.

Galibiyetin ardından Cimbom, ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

YUNUS AKGÜN'LÜ SKOR GÖNDERMESİ! PFDK'nın Yunus Akgün'e sadece para cezası vermesinin ardından Beşiktaş alkışlı bir paylaşım yapmıştı. Sarı-kırmızılılar galibiyetin ardından bu tweeti alıntılayarak Yunus'un galibiyet pozu verdiği fotoğrafı koydu. REKLAM 🤫🤫 https://t.co/JfceAYnWHg pic.twitter.com/29Mu7vl4Lw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024