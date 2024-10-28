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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zaten satın alınmıştı S&P yeni bir hareket yaratmaz - İş-Yaşam Haberleri

        Zaten satın alınmıştı, S&P yeni bir hareket yaratmaz

        Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına Gedik Yatırım uzmanı Eda Karadağ katıldı. Bilanço beklentilerinin kötü olmasının yeni bir hikaye yaratma umudunu kırdığını dile getiren Karadağ, diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinde not artırımı beklediğini ancak bu beklentinin satın alınmış olması nedeniyle yeni bir hareket yaratmasını ummadığını söyledi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:06
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        S&P'den olumsuz beklentim yok
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        Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına Gedik Yatırım uzmanı Eda Karadağ katıldı katıldı. Piyasaların gündeminde TUSAŞ'a yapılan saldırı, Ortadoğu'daki gelişmeler. ABD başkanlık seçimi ve ekonomi yönetiminin ABD temasları olduğunu anlatan Karadağ, son olarak ABD'de faiz indirimlerine yönelik Fed başkanlarının eskiye nazaran daha temkinli ifadeler kullanmasının Borsa İstanbul ve piyasalar için olumsuz olabileceği uyarısında bulundu.

        BİLANÇO BEKLENTİLERİ OLUMSUZ

        Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesinin borsa üzerinde olumsuz etkisini gördüğümüzü anlatan Karadağ, diğer yandan bilanço beklentilerinin parlak olmamasının da piyasada kendisini hissettirdiğini anlattı.

        Bilanço beklentilerinin kötü olmasının yeni bir hikaye yaratma umudunu kırdığını dile getiren Karadağ, diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinde not artırımı beklediğini ancak bu beklentinin satın alınmış olması nedeniyle yeni bir hareket yaratmasını beklemediğini söyledi.

        Karadağ, borsada gıda ve parkende sağlık, telekom ve demir çelik sektörlerinin potansiyel barındırdığını vurguladı.

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        #Borsa İstanbul
        #Ayılar ve Boğalar
        #savaş
        #ABD seçimleri
        #TUSAŞ
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