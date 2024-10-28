Zaten satın alınmıştı, S&P yeni bir hareket yaratmaz

Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına Gedik Yatırım uzmanı Eda Karadağ katıldı katıldı. Piyasaların gündeminde TUSAŞ'a yapılan saldırı, Ortadoğu'daki gelişmeler. ABD başkanlık seçimi ve ekonomi yönetiminin ABD temasları olduğunu anlatan Karadağ, son olarak ABD'de faiz indirimlerine yönelik Fed başkanlarının eskiye nazaran daha temkinli ifadeler kullanmasının Borsa İstanbul ve piyasalar için olumsuz olabileceği uyarısında bulundu.

BİLANÇO BEKLENTİLERİ OLUMSUZ

Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesinin borsa üzerinde olumsuz etkisini gördüğümüzü anlatan Karadağ, diğer yandan bilanço beklentilerinin parlak olmamasının da piyasada kendisini hissettirdiğini anlattı.