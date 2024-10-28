Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Konser için gelen Jared Leto İstanbul'da makarnacıya gitti

        Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşiyle birlikte kurdukları müzik grubu 'Thirty Seconds to Mars'la İstanbul'da konser verdi. Ünlü sanatçı, konser öncesi makarnacıda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da makarna yedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oscar ve Altın Küre ödüllü bir oyuncu olmasının yanı sıra müzik alanında da kendini kanıtlamış bir şarkıcı olan Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları 'Thirty Seconds to Mars' adlı grupla Türkiye'de konser verdi.

        Ülker Sports Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkan ABD'li sanatçı, konser öncesi İstanbul'a gelişini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

        52 yaşındaki Leto'nun istanbul'da yemek için adresi ise Kuzguncuk oldu. Sanatçı, bir makarnacıya gitmeyi tercih etti. Leto'nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

        Leto, 'Seasons World' adlı turne kapsamında İstanbul'da kardeşiyle birlikte sahne aldı. Thirty Seconds to Mars, son albümleri 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'i 15 Eylül'de çıkarmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jared Leto
        #jared leto hangi makarncası
        #jared leto istanbulda
        #jared leto kuzguncukta
        #jared leto makarna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!