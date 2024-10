Konser için gelen Jared Leto İstanbul'da makarnacıya gitti

Oscar ve Altın Küre ödüllü bir oyuncu olmasının yanı sıra müzik alanında da kendini kanıtlamış bir şarkıcı olan Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları 'Thirty Seconds to Mars' adlı grupla Türkiye'de konser verdi.

Ülker Sports Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkan ABD'li sanatçı, konser öncesi İstanbul'a gelişini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

52 yaşındaki Leto'nun istanbul'da yemek için adresi ise Kuzguncuk oldu. Sanatçı, bir makarnacıya gitmeyi tercih etti. Leto'nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Leto, 'Seasons World' adlı turne kapsamında İstanbul'da kardeşiyle birlikte sahne aldı. Thirty Seconds to Mars, son albümleri 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'i 15 Eylül'de çıkarmıştı.