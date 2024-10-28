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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı - HABERLER | Son dakika haberleri

        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!

        Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü S.D. gözaltına alındı. S.D., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:24
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        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
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        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

        7 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

        AA'da yer alan habere göre zanlının farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        #Nevşehir
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