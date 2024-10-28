Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma ve gerilimlere, gelecekle ilgili çizilen kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşme devam ediyor. Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirliği geliştiriyoruz. Dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir." dedi.

"BRICS MEVCUT ANGAJMANLARIMIZIN ALTERNATİFİ DEĞİL" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin BRICS'le gelişen münasebetleri, mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Biz makas değiştirmiyoruz. Bilakis, Türkiye merkezli bir anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz." diye konuştu. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "TUSAŞ SALDIRI SONRASI 213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. TUSAŞ saldırısı sonrası, terör örgütüne ait 470'in üzerinde nokta hedef alındı, 213 teröristin etkisiz hale getirildi. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "HİÇBİR ENGELİ TANIMIYORUZ" Milletimizin kızılelmasına dönüşen Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz. 85 milyonun refah, huzur, mutlu ve müreffeh geleceğinin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. İhanet, sabotaj, alçak ve kalleş saldırıların bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz. Güvenlikten terörle mücadeleye, ulaştırmadan dış politikaya her konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ülkemizi menzili maksuduna ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

REKLAM "KAFKASYA'DA BARIŞ RÜZGARLARI ESİYOR" 18 Ekim'de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ülkemizde misafir ettik. Platformun önemli bir ihtiyacı giderdiğini müşahade ediyoruz. Bu yapıyı kurumsal bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı. Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışa yönelik eşsiz bir dönem yakalandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz.

"EKONOMİDE İYİLEŞME DEVAM EDİYOR" Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın 51. genel kurulunda iş dünyamızda bir araya geldik. Küresel ekonomideki tüm belirsizliklere, bölgemizde artan çatışma ve gerilimlere, kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel gösterilerinde iyileşme kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Avrupa ve ABD dahil tüm dünyayla birlikte ülkemizin başağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. İnşallah bunu devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunları, fısıltı gazetesi, piyasa manipülasyonları ile ceplerini dolduranların tepesine bindik ve binmeye devam edeceğiz.

"ENFLASYONDAN NEMALANAN BİR KESİM VAR" Türkiye'de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Üretmeden, riske girmeden paralarına konforlu bir alanda para katmaya alışmışlar. Biz yıllarca bunların istismar zeminlerini ellerinden aldık. Koronavirüs salgınında tüm dünyada zirveye çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de menfi etkiledi. Salgının yanısıra biz bir de doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerini yaşadık. 3 seçim, salgın ve depremin etkilerini daha sert hissetmemize sebep oldu. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak da tutsak, ekonomik yansımalarından tamamen uzak tutamadık. Bu tablo enflasyonu fırsata tahvil eden rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Merkez Benkamızın rezervi artıkça bunların eleştirilerinin dozu da arttı. Enflasyonda düşüş eğilimi başlayınca bunların rahatsızlıkları ayyuka çıkmaya başladı. Yalan, yanlış ve manipülatif haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalıştılar.

"İŞ DÜNYAMIZDAN GELEN MAKUL TALEPLERİ KARŞILAMAK GÖREVİMİZDİR" Milletimiz yaşadığı onca zorluğa, omuzladığı onca yüke rağmen bizi anlıyor, bize inanıyor, hükümetimize ve ekonomi politikamıza güveniyor. Bu aziz ve fadakâr millete hayal kırıklılığı yaşatmamakta kararlıyız. İş çevreleri, piyasa aktörleri, ihracatçılarımızla yakın istişare içinde önümüzdeki süreci yöneteciğiz. İş dünyamızdan gelen makul talepleri karşılamak görevimizdir. "ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ" Bu sene Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümünü kutluyoruz. Cumhurbaşkanı'nın Nisan ayı ziyaretinin ardından önceki hafta Şansölyeyi İstanbul'da ağırladık. Almanya ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz. 50 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizde hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya ülkemizin Avrupa'daki en önemli ortağıdır. Bu vasfını önümüzdeki dönemde de muhafaza edecektir.

"PEK ÇOK BAŞLIKTA MUHTAR KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK" 2015 yılında bizim başlattığımız muhtarlarla buluşma gelenek sayesinde şimdiye kadar 40 binden fazla muhtar kardeşimizle bir araya geldik. Muhtar aylıklarından, sigorta primlerine, silah ruhsatı harcından, belediyelerde ihdas ettiğimiz muhtarlık işleri dairesi ve müdürlüklerine kadar pek çok konuda muhtar kardeşlerimizin yanında olduk. Muhtarlarımıza hak ettikleri değeri vererek bu mütekebbir anlayışı değişime zorladık. Bir kez daha köylerine ve mahallelerine hizmet çabalarında tüm muhtar kardeşlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. "DIŞ POLİTİKADA MAKAS DEĞİŞTİRMİYORUZ" Türkiye'nin hedeflerine, beşeri, tarihi, ticari bağlarına uygun şekilde 360 derecelik perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Farklı vesilelerle söylemiştim; bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir. Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları herşeyin üzerindedir. Biz makas değiştirmiyoruz, bilakis Türkiye merkezli anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. Zirve marjında Rusya, Venezüela, Özbekistan, Vietnam ve Kongo liderleriyle ikili görüşmelerim oldu. Zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik. Ciddi işbirliği potansiyeline sahip olduğumuz kanaatindeyim. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alan ülkemiz için önemli fırsatlar sunan Brics ile ilişkilerimizi ilerletmenin ülkemizin menfaatlerine olduğuna inanıyoruz. Türkiye tüm platformlarda NATO müttefiki, AB'ye tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak yer almaktadır.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞINA GEÇİRDİK" Kazan'a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ'ın Kahramankaz'ın yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiği haberini aldık. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı süreçte tekabül etmesi ayrıca manidardır. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde yeni efendiler aradıkları anlaşılıyor. Milletimiz bu saldırılarda nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan alacağımız mesa da zaten olamaz. Bu terör eylemi paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak'taki inlerini başlarına geçirerek kat kat verdik. Milletimiz ve şehit ailelerimiz şundan emin olsun. TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Emniyet ve adli birimlerimiz de teröristlerin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Terörü kaynağında kurutma stratejisinden geri bir adım asla atmayacağız.

"TÜRKİYE BU BELADAN MUTLAKA KURTULACAK" Terörsüz Türkiye hedefimizden kesinlikle kopmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır. Terör yıllarca ülkemizde siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa terör hemen devreye girmiştir. Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Teror baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. "TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA HAREKET EDENLERİN AKIBETLERİ BERBAT OLACAKTIR" Ülkemizin gündemini yönlendirme peşinde koşanları da aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır. 15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ'nün Pansilvanya'daki elabaşının ağababalarının kucağında ölmesi herkese ibret olmalıdır. Bu millete kurşun sıkanlar, sırtından hançerler, milletin evlatlarının kanını dökenler ne bu dünyada ne ebedi alemde iflah olmayacak her zaman lanetle anılacaktır. BMGK'nın saldırıyı kınayan ve taziye sunan açıklamasını memnuniyetle not ettik. Siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses, tek nefes olduğunu takdirle karşıladığımızı burada ifade ediyorum. Ancak faili apaçık olanların terör eylemini kınamayanları milletimize havale ediyorum.

"SAHA EXPO ARTIK RÜŞTÜNÜ İSPATLAMIŞTIR" Savunma sanayimizin gurur verici ürünleri bizzat görme fırsatı bulduk. 15 bin ziyaretçi, 300'ün üzerinde delagasyonun katıldığı SAHA EXPO artık rüştünü ıspatlamıştır. Her türlü zorluğa, engele ve ambargoya rağmen yılmadan, azimle çalışan bu sektörümüzün tüm kuruluşuna, şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. "DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN HİÇBİR HAK SAHİBİ BIRAKMAYACAĞIZ" Deprem bölgemizin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasındaki yerini koruyor. Ne yaparsak yapalım bir elimiz ve gözümüz, 6 Şubat depremlerinin etkilendiği 11 ilimizdedir. 18 bin 404, Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Cumartesi günü 29 bin 311 yuvamızın kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Böylece kurası çekilen konut sayısı 130 bin 565'e ulaştı. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve işyerini teslim edeceğiz. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız. Hatay'da deprem konutlarının teslim töreninin yanısıra İskenderun-Antakya otoyolunun temel atmasını gerçekleştirdik. Proje sayesinde zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık 3.4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Anahtarlarını teslim ettiğimiz konutlarımızın da afetzedelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah ömür verdikçe inşallah 81 vilayetimizin tamamına aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.