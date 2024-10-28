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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu sezon ligde mağlubiyet yaşamayan Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan da 3 puan alarak farkı açmak istiyor. Beşiktaş ise kritik derbiden galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yarışında ezeli rakibine puan kaybı yaşatmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:25
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        SAAT: 20.00

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Arda Kardeşler

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Barış Alper, Osimhen, Icardi

        Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.

        Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

        Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

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        BU SEZONKİ İKİNCİ RANDEVU

        Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya geliyor.

        Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

        Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

        OKAN BURUK DERBİ ÖNCESİ AMELİYAT EDİLDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.

        JAKOBS FORMA GİYEMİYOR

        Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, derbide sahada yer almıyor.

        Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamadı.

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        Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

        SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

        Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

        Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        ICARDI, SON 6 MAÇIN 4'ÜNDE FİLELERİ HAVALANDIRDI

        Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.

        Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

        Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baros ile kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu ünvanını paylaşıyor.

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        OSIMHEN DE FORMDA

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de derbi mücadelesi öncesi formuyla dikkati çekiyor.

        Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri sarstı.

        GOL YOLLARINDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI

        Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor.

        Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor. Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

        Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.

        AL MUSRATI SINIRDA

        Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, bu maçta kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.

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