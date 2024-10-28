Galatasaray-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

SAAT: 20.00

STAT: RAMS Park

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Barış Alper, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

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BU SEZONKİ İKİNCİ RANDEVU Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

OKAN BURUK DERBİ ÖNCESİ AMELİYAT EDİLDİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti. JAKOBS FORMA GİYEMİYOR Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, derbide sahada yer almıyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamadı. REKLAM Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

ICARDI, SON 6 MAÇIN 4'ÜNDE FİLELERİ HAVALANDIRDI Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baros ile kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu ünvanını paylaşıyor. REKLAM

OSIMHEN DE FORMDA Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de derbi mücadelesi öncesi formuyla dikkati çekiyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri sarstı.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor. Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor. Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.