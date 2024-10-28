Başkent'te, binicilik eğitmeni olan Semanur Arslan (27), 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi, Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI DHA'da yer alan habere göre evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GENÇ KADINI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.

"SAYGIYA, SEVGİYE VE GÜVENE SAHİBİM" Semanur Arslan'ın, ölmeden önce not defterine yazdıkları ortaya çıktı. Semanur Arslan'ın el yazısı ile yazdığı notta, "Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim.

"ETRAFIMDAKİ KÖTÜ HERKESTEN ARINDIM" Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende" ifadeleri yer aldı.^

"ANNECİM YARIN DÖNECEĞİM" Anne Elif Karaca (50), olay günü kızının eve geldiğini arkadaşı Ezgi Ö.’nün de yanında olduğunu belirterek, "10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz, onun arabası var, onunla gideceğim annecim, yarın da döneceğim’ dedi.

"O EVDEYKEN KIZIM TAKSİ ÇAĞIRMIŞ" Daha sonra sürekli aradım, kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş. ‘Annem beni koşulsuz seviyor’ demiş. Yavrum tabii ki anneler koşulsuz sever. Ben çocuğumu istiyorum, ben yavrumu istiyorum. O gün akşam o evdeyken taksi çağırmış. Evdekiler ifade vermişler olaydan sonra.

"KIZ ARKADAŞIMLA TARTIŞTILAR" Ferhat D. ifadesinde, 'Kız arkadaşım Ezgi Ö. ile tartıştılar. Sonra kız arkadaşım Ezgi Ö. odaya gitti, kapıyı kapattı. Ben de onu teselli etmek için yanına gittim, kapıyı kapattım. O ara ben odaya gitmeden önce kızın taksi çağırdığını duydum. Daha sonra ses kesilince biz taksi çağırdı ve gitti diye düşündük. Odadan çıktık. Çıktığımızda bütün eşyaları salondaydı. Biz de otoparka aramaya indik' demiş. Çıplak ayakla benim kızım nereye gider? Benim kızım otoparka niye insin? Benim kızımın arabası yok. Benim kızım öyle bir şey yapsa neden taksi çağırsın evine dönmek için?" diye konuştu.