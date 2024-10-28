Okan Buruk, RAMS Park'ta Beşiktaş'a yenilmedi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile RAMS Park'ta oynadığı 3 maçı da kazandı. Ayrıca derbiden galip ayrılan Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evindeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla yendi.
Bu derbi ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıktı.
Okan Buruk’lu Galatasaray, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar diğer 2 maçta da mağlup oldu.
51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray’ın başındayken, Beşiktaş ile RAMS Park’ta oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.
GALATASARAY EVİNDE 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
Galatasaray, Beşiktaş'a karşı sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan son olarak 27 Şubat 2017 tarihindeki derbide Beşiktaş’a kaybetmişti.
Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.