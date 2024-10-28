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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Efsaneler HT Spor'da yorumladı: Hak eden kazandı! - Futbol Haberleri

        Efsaneler HT Spor'da yorumladı: Hak eden kazandı!

        Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. HT Spor'daki Derbi Özel yayınında Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 23:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:19
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        "Hak eden kazandı!"
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        Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. HT Spor'daki Derbi Özel yayınında Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen iki takımın mücadelesini yorumladı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen programda iki isim de önemli yorumlarda bulundu.

        İşte Denizli ve Dilmen'in derbi sözleri:

        Rıdvan Dilmen: Hak eden kazandı. Maç boyunca daha etkili, konsantrasyonu çok yüksek, fizik kalitesi son derece yüksek... Beşiktaş teknik direktörü çıkarabileceği en iyi kadroyu çıktı benim ölçülerimde çıkardı. Galatarasay'ın çok önemli bir özelliği var. Coşkularında çok problem olmuyor zaman zaman oluyor. Şu maç tabii ki Süper Kupa'nın rövanşı niteliğinde. Galatasaray'da bir kültür oldu korkunç derecede her maçı final maçı gibi oynuyorlar

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        Mustafa Denizli: Bu akşam muhtemelen maç öncesi psikolojilerinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın Lyon'da kazanması Galatasaray'ın sıradan bir Avrupa takımına zorlanması kazandı ama zorlandı maçın sonunda... Dolayısıyla bu iki maçın iki takımın üzerindeki etkileri farklı yankılanmış. Galatasaray'a pozitif olarak dönmüş Beşiktaş'a yansımamış.

        Mustafa Denizli: Galatasaray son derece iştahli bir oyun oynadı. Önde de baskı yaptı geride de baskı yaptı. Beşiktaş'a rahat top oynama imkanı vermedi. Beşiktaş'ın öndeki futbolcularından daha etki beklerdim.

        Rıdvan Dilmen: Rafa Silva çok tekme yedi sezon başı. Bugün de yedi tekme. Haklı olarak geri çekildi orada biraz. Kendimi görüyorum onda biraz...

        Mustafa Denizli: Normalde Arda Kardeşler'in hakemliğini beğenen biriyim. Bugün oyunun içinde yani topun olduğu yerlere birçok pozisyonda uzak kaldı. Bazı faulleri değerlendiremedi. Ben bugün Arda Kardeşler'i tanıdığım Arda Kardeşler'i hakemlik hayatının başından beri takip ediyorum az koştuğu pozisyonları yakından az takip ettiği bir maç olarak değerlendiriyorum.

        Rıdvan Dilmen: Galatasaray iki senede 144 puandan 130 puan toplamış. 14 puan kaybetmiş. Bu acayip bir rakam...

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