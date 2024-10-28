Efsaneler HT Spor'da yorumladı: Hak eden kazandı!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. HT Spor'daki Derbi Özel yayınında Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen iki takımın mücadelesini yorumladı.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen programda iki isim de önemli yorumlarda bulundu.

İşte Denizli ve Dilmen'in derbi sözleri:

Rıdvan Dilmen: Hak eden kazandı. Maç boyunca daha etkili, konsantrasyonu çok yüksek, fizik kalitesi son derece yüksek... Beşiktaş teknik direktörü çıkarabileceği en iyi kadroyu çıktı benim ölçülerimde çıkardı. Galatarasay'ın çok önemli bir özelliği var. Coşkularında çok problem olmuyor zaman zaman oluyor. Şu maç tabii ki Süper Kupa'nın rövanşı niteliğinde. Galatasaray'da bir kültür oldu korkunç derecede her maçı final maçı gibi oynuyorlar

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🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Hak eden kazandı. Galatasaray'ın konsantrasyonu çok yüksekti. Galatasaray'da bir kültür oldu her maçı final gibi oynuyorlar bir gün sonraya enerji bırakmıyorlar. pic.twitter.com/hv0fmo5YpC — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024 Mustafa Denizli: Bu akşam muhtemelen maç öncesi psikolojilerinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın Lyon'da kazanması Galatasaray'ın sıradan bir Avrupa takımına zorlanması kazandı ama zorlandı maçın sonunda... Dolayısıyla bu iki maçın iki takımın üzerindeki etkileri farklı yankılanmış. Galatasaray'a pozitif olarak dönmüş Beşiktaş'a yansımamış. MS | 🟡🔴 Galatasaray 2 🆚 1 Beşiktaş ⚫️⚪️ #GSvBJK



🎙️ Mustafa Denizli: İki takımın Avrupa'da oynadıkları maç etkilemiş. Galatasaray oynadığı maçtan ders almış bu takımı ciddiye almadık diye. Beşiktaş'ta bu pozitif olarak dönememiş. pic.twitter.com/a3cXZoZpkE — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024 Mustafa Denizli: Galatasaray son derece iştahli bir oyun oynadı. Önde de baskı yaptı geride de baskı yaptı. Beşiktaş'a rahat top oynama imkanı vermedi. Beşiktaş'ın öndeki futbolcularından daha etki beklerdim.

🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray son derece iştahlı bir oyun oynadı. Her yerde baskı yaptı Beşiktaş'a rahat oyun imkanı vermedi. pic.twitter.com/KNYebcUkMP — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024 Rıdvan Dilmen: Rafa Silva çok tekme yedi sezon başı. Bugün de yedi tekme. Haklı olarak geri çekildi orada biraz. Kendimi görüyorum onda biraz... 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Rafa Silva sezon başından beri çok tekme yedi biraz çekinmeye başladı. Kendimi görüyorum onda bazen. pic.twitter.com/qCx0lGSVId — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024 Mustafa Denizli: Normalde Arda Kardeşler'in hakemliğini beğenen biriyim. Bugün oyunun içinde yani topun olduğu yerlere birçok pozisyonda uzak kaldı. Bazı faulleri değerlendiremedi. Ben bugün Arda Kardeşler'i tanıdığım Arda Kardeşler'i hakemlik hayatının başından beri takip ediyorum az koştuğu pozisyonları yakından az takip ettiği bir maç olarak değerlendiriyorum. 🎙️ Mustafa Denizli: Normalde ben Arda Kardeşler'in hakemliğini beğenen biriyim. Fakat bugün topun olduğu yerlere uzak kaldı, net faulleri değerlendiremedi. pic.twitter.com/LDU8pPzWMD — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024 Rıdvan Dilmen: Galatasaray iki senede 144 puandan 130 puan toplamış. 14 puan kaybetmiş. Bu acayip bir rakam...