Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genç oyuncusu!
Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Arda Güler, Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından 2. sırada yer aldı.
Giriş: 28.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:42
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France Football tarafından her yıl düzenlenen ve 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül olan Kopa Trophy sahibini buldu.
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YAMAL'DAN BİR İLK!
Bu yılki ödülü Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal kazandı. İspanyol futbolcu, ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu oldu.
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ARDA GÜLER 2. OLDU
Sıralamada Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler 2. sırada yer aldı.