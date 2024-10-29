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        Haberler Spor Futbol Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri oldu! - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri oldu!

        Dünyada yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün kazananı Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri oldu. Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi 20. futbolcusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 01:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:15
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        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende bu yıl 68.'sini düzenlenen Altın Top (Ballon d'Or) ödüllerinin sahipleri belli oldu.

        BALLON D'OR'UN SAHİBİ RODRI!

        France Football tarafından her yıl düzenlenen törende dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Rodri layık görüldü.

        28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kulübüyle FUFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig kupasını kaldırmış; İspanya Milli Takımı'yla ise EURO 2024'ü kazanmıştı.

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        Rodri, Alfedo di Stefano (1957, 1959) ve Luis Suarez'in (1960) ardından Ballon d'Or ödülünü kazanan 3. İspanyol futbolcu olarak tarihe geçti.

        HAKAN İLK 20'DE!

        Inter'de kariyerini sürdüren A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi 20. futbolcusu oldu.

        Dünyanın en iyi 20 futbolcusu şu şekilde:

        1. Rodri (Manchester City)

        2. Vinicius Junior (Real Madrid)

        3. Jude Bellingham (Real Madrid)

        4. Dani Carvajal (Real Madrid)

        5. Erling Haaland (Manchester City)

        6. Kylian Mbappe (PSG, Real Madrid)

        7. Lautaro Martinez (Inter)

        8. Lamine Yamal (Barcelona)

        9. Toni Kroos (Real Madrid)

        10. Harry Kane (Bayern Münih)

        11. Phil Foden (Manchester City)

        12. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

        13. Dani Olmo (RB Leipzig, Barcelona)

        14. Ademola Lookman (Atalanta)

        15. Nico Williams (Athletic Bilbao)

        16. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

        17. Federico Valverde (Real Madrid)

        18. Emiliano Martinez (Aston Villa)

        19. Martin Odegaard (Arsenal)

        20. Hakan Çalhanoğlu (Inter)

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