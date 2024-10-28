Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı

Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen İ.C.A. yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür edip saldıran R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi.