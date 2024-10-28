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        Haberler Dünya Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılması NATO'nun gündeminde | Dış Haberler

        Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılması NATO'nun gündeminde

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore'nin, NATO ile Asya-Pasifik ortaklarını, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali ve Rusya'nın saldırganlığının genişlemesi olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:06
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        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
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        NATO Genel Sekreteri Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kore'den yetkililerin, NATO ile Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

        Genel Sekreter Rutte, söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal etmesini, BM kararlarının ihlali ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının tırmanması olarak niteledi.

        AB DE ALARMDA

        Konu, 17 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından AB'nin gündemine taşınmıştı.

        Yarın AB'nin kendi içerisinde yapacağı bir toplantının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Rutte ile görüşmesi bekleniyor.

        KUZEY KORE'NİN DAHLİ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

        Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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